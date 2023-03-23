В сети показали, как выглядела улица Крещатик в Киеве в 1932 году. Уникальное фото

Главная улица Киева Крещатик стала центром нашей столицы относительно недавно. Но после этого она активно перестраивалась, что можно увидеть на снимке неизвестного фотолюбителя, сделанного в 1932 году.

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Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно разглядеть, какой была столица 91 год назад.

"Крещатик, 1932 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть центр столицы. В частности, увидеть, что раньше здесь ездили трамваи, а сама улица была гораздо уже, чем в наши дни.

Крещатик – главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и заканчивается Бессарабской площадью. Отсчет истории Крещатика как городской улицы многие исследователи начинают с 1797 года, когда в Киев из города Дубна перевели контрактовую ярмарку.

Напомним, в начале 1980-х годов историческая местность Конча-Заспа Киевской области, которая в наши дни является локацией, застроенной элитными коттеджами, выглядела совсем по-другому. В частности, в селе Плюты, которое принадлежит к ней, можно было увидеть старые дома-мазанки, крыши которых были покрыты соломой.

Как сообщал OBOZREVATEL, столица Украины всегда привлекала туристов из разных городов и стран своей зеленью, историческими зданиями и искренностью киевлян. Среди посетивших Киев в 1950-х годах был и иностранец Ниро Вудренс, сделавший много снимков центра города.

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