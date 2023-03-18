В сети показали, как выглядела элитная Конча-Заспа в начале 1980-х годов. Архивное фото

В начале 1980-х годов историческая местность Конча-Заспа Киевской области, которая в наши дни является локацией, застроенной элитными коттеджами, выглядела совсем иначе. В частности, в селе Плюты, которое относится к ней, можно было увидеть старые дома-мазанки, крыши которых были покрыты соломой.

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Уникальное фото было выставлено на интернет-аукционе Violity. Можно рассмотреть, какой была эта локация 43 года назад.

"Деревня Плюты, Конча-Заспа. Дома, 1980 год", – говорится в подписи к лоту.

На опубликованном фото можно увидеть, какова была эта местность до появления элитной недвижимости. В частности, здесь были старые дома-мазанки, крыши которых покрыты соломой.

Конча-Заспа – историческая местность на южной окраине Голосеевского района Киева (частично и Обуховского района). Охватывает поселки Вита-Литовская, Козин и Плюты, хутор Мриги, дачную и лесопарковую местность вдоль правого берега Днепра.

На этой территории расположены санатории "Конча-Заспа", "Октябрь", "Подснежник", спортивная база футбольного клуба "Динамо" (Киев), государственные дачи бывших чиновников, государственных деятелей, первого и второго президентов Украины.

Напомним, Францишек Мезер вошел в историю как мастер качественных снимков пейзажей старого Киева. В Национальной научной библиотеке Вернадского сохранился альбом его работ, сделанных в конце ХІХ – начале ХХ века.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на набережной почти столетие размещалась уникальная система городских укреплений в виде небольшого замка – Подольские ворота. Через них даже ездил трамвай, а размещались они возле нынешнего Зеленого театра.

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