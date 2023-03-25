В сети показали, как выглядел из воздушного шара Печерск в Киеве в 1920-х годах. Уникальное фото

История Печерска безраздельно связана с возникновением и развитием не только центра столицы Украины, но и вообще города. В 1920-х неизвестный фотолюбитель сделал снимок этой части Киева, поднявшись в небо с помощью воздушного шара.

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Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была эта локация около 100 лет назад.

"1920-е. Вид на Печерск с воздушного шара", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть тогдашнюю застройку Печерского района, Киево-Печерскую лавру, а также Военный собор, находящийся недалеко от нынешней станции метро "Арсенальная".

Напомним, столица Украины всегда привлекала туристов из разных городов и стран своей зеленью, историческими зданиями и искренностью киевлян. Среди посетивших Киев в 1950-х годах был и иностранец Ниро Вудренс, сделавший много снимков центра города.

В начале 1980-х годов историческая местность Конча-Заспа Киевской области, которая в наши дни является локацией, застроенной элитными коттеджами, выглядела совсем по-другому. В частности, в селе Плюты, которое принадлежит к ней, можно было увидеть старые дома-мазанки, крыши которых были покрыты соломой.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная улица Киева Крещатик стала центром нашей столицы сравнительно недавно. Но после этого она активно перестраивалась, что можно увидеть на снимке неизвестного фотолюбителя, сделанного в 1932 году.

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