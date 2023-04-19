В Киеве молодежь устроила водные аттракционы на затопленной парковке у Северного моста. Видео

В Деснянском районе Киева молодежь устроила водные аттракционы на затопленной парковке у Северного моста. Ребята с помощью автомобилей катались на надувных матрасах.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Максимальный уровень наводнения в столице ожидается 22 апреля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Молодежь развлекаются на затопленной парковке в Киеве возле Северного моста. Уровень воды там 20, а иногда и 30 сантиметров", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что ребята с помощью автомобилей катались по затопленной парковке на надувных матрасах.

Напомним, ранее в Деснянском районе Киева в результате подъема воды затопило прибрежную полосу недалеко от парка "Муромец" возле Северного моста. Поэтому некоторые киевляне ловят рыбу прямо с частично подтопленной парковки между машинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столичном Гидропарке в результате наводнения затопленными оказалась значительная часть территории. В настоящее время единственными посетителями парка являются рыбаки и утки.

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