Рыбаки и утки на скамейках: в Киеве Днепр затопил территорию Гидропарка. Фоторепортаж

В столичном Гидропарке в результате наводнения затопленными оказалась значительная часть территории. В настоящее время единственными посетителями парка являются рыбаки и утки.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Пик затопления в Киеве ожидается 22 апреля.

По состоянию на 18 апреля под воду почти полностью ушли все пляжи Гидропарка, а также часть зон отдыха и прогулочные дорожки. Благодаря наводнению водоплавающие птицы пользуются отсутствием людей в парке и с удовольствием отдыхают на подтопленных скамьях.

В настоящее время единственными посетителями этой зоны отдыха являются рыбаки, которые пользуются разливом воды для успешной ловли рыбы.

Стоит добавить, что из-за подъема уровня воды в Днепре можно увидеть, как между деревьями плавает детская горка, которая была сделана в виде корабля.

Кроме того, река подтопила набережную в районе Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ. Этим пользуются молодые люди для создания эффектных фотографий на затопленной водой дорожке и скамьях.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановских садах местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве утром, 18 апреля, не были зафиксированы аварийные подтопления. По прогнозу синоптиков, пик паводка в столице ожидается 22 апреля, но уровень воды в Днепре немного спал.

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