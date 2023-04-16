В Киеве из-за подтопления мужчины ловили рыбу прямо из машины. Видео

В Деснянском районе Киева в результате подъема воды затопило прибрежную полосу недалеко от парка "Муромец" возле Северного моста. Поэтому некоторые киевляне ловят рыбу прямо с частично подтопленной парковки между машинами.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Уровень воды в столице пока продолжает подниматься (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киев рыбалка прямо из машины", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что двое мужчин поставили машину на парковке, которая из-за подъема уровня воды в реке Днепр была частично подтоплена. Именно поэтому они решили ловить рыбу таким образом.

Напомним, в Киеве после сильных ливней затопило береговую зону. Из-за разлива Днепра под водой оказались набережные в нескольких районах города. В частности, затоплена часть парка "Наталка" в районе набережной от парка до Почтовой площади. Также уровень воды поднялся у моста Метро и новой набережной на левом берегу, недалеко от моста.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, прибрежная часть Киева, особенно Подол, всегда страдали от весенних наводнений. В начале 1900-х годов вода иногда поднималась настолько, что вместо карет и трамваев, жители города для передвижения использовали челноки.

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