В Киеве авто перекрыло движение трамваев: пассажиры "перепарковали". Видео

Марина Погорилко
Жизнь столицы
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Автомобиль Opel перекрыл движение трамвая в Киеве

В Киеве автомобиль Opel, оставленный на проезжей части, перекрыл движение трамвая. Возмущенные пассажиры решили самостоятельно "перепарковать" нарушителя.

Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram "Вартові Еспресо". Отмечается, что произошло вблизи столичного цирка. На кадрах видно, как четыре человека оттягивают авто, вернув его почти на 180 градусов (чтобы посмотреть видео, сделайте новость дальше).

Opel в Киеве перекрыл движение трамвая
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Как рассказал наш собеседник в правоохранительных органах, за такую стоянку водителю легковушки может грозить административная ответственность по статье 122 КУоАП (Нарушение правил парковки). Это штраф в размере 680 гривен, а сам автомобиль могут эвакуировать.

Напомним: ранее в Киеве владелец KIA Sportage припарковал свою машину прямо на детской площадке. Кто-то из местных решил проучить водителя и оставил на капоте авто мусорный пакет. Как отреагировал на такое наказание водитель, не сообщалось.

А владельцу Ford, припарковавшемуся у мусорных баков, на капот легковушки положили автомобильную шину. На фото можно увидеть, что машина припаркована практически вплотную к мусорным бакам. Как отреагировал владелец Ford на такой "подарок", не сообщалось.

В декабре в Киеве из-за припаркованного рядом с колеей автомобиля Mercedes остановилось движение трамваев. Инцидент произошел на улице Бульварно-Кудрявской. Сколько был вынужден стоять общественный транспорт, пока водитель не убрал машину, не сообщалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ноябре в Киеве из-за неправильно припаркованного автомобиля Volkswagen также остановилось движение трамваев. Инцидент произошел на улице Полтавской;

  • в Броварах на Киевщине жители дома, расположенного на улице Киевская, 243А наказали водителя Volkswagen за парковку возле мусорных баков. Машину забросали мусорными пакетами.

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