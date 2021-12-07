В Киеве "герой парковки" остановил движение трамваев. Видео

В Шевченковском районе Киева из-за припаркованного рядом с путями автомобиля Mercedes остановилось движение трамваев. Инцидент произошел на улице Бульварно-Кудрявской.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Сколько был вынужден стоять общественный транспорт, пока водитель не убрал свою машину, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вот такую парковку решил себе позволить водитель Mercedes. Все бы ничего – только движение трамваев остановлено. На место приехали правоохранители, даже нашли где-то в базе номер владельца, но он не поднимает трубку. Теперь все вынуждены ожидать эвакуатора. Киев, Бульварно-Кудрявская", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что элитный автомобиль был припаркован в непосредственной близости к трамвайным путям.

Как рассказал наш собеседник в правоохранительных органах, за такую стоянку водителю легковушки может грозит административная ответственность по статье 122 КУоАП (Нарушение правил парковки).

Это штраф в размере 680 гривен, а сам автомобиль имеют право эвакуировать.

Напомним, в Подольском районе Киева жители Варшавского микрорайона по неизвестной причине забросали автомобиль Volkswagen мусором.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева из-за автомобиля, припаркованного рядом с путями на улице Николая Василенко, останавливали движение трамваев.