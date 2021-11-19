В Киеве "герой парковки" парализовал движение трамваев. Видео

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 19 ноября, из-за неправильно припаркованного автомобиля Volkswagen остановилось движение трамваев. Инцидент произошел на улице Полтавской.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Сколько простоял общественный транспорт, пока водитель не убрал свою машину, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мастера парковки" продолжают свое никудышное хобби и перекрывают движение другому транспорту. Где эвакуаторы, когда они так нужны? Киев, улица Полтавская", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно видеть, что трамвай не мог проехать дальше, при этом не задев припаркованный Volkswagen.

Как рассказал наш собеседник в правоохранительных органах, за такую стоянку водителю легковушки может грозит административная ответственность по статье 122 КУоАП (Нарушение правил парковки).

Это штраф в размере 680 гривен, а сам автомобиль могут эвакуировать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве подростки забрались на крышу маршрутного автобуса и запустили фейерверк. Как отреагировал на такие действия нарушителей водитель автотранспорта, не сообщалось.