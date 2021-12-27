В 1890-х годах на месте театра Франко в Киеве существовал пруд. Архивные фото

В 1890-х годах на месте Национального драматического театра имени Ивана Франко существовал пруд. Зимой здесь любили кататься на коньках жители столицы.

Снимки был опубликован на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На фото можно увидеть, как выглядело это место в конце ХІХ века.

"1890-е, катание на зимнем пруду в усадьбе заслуженного профессора Киевского университета Фридриха Меринга. Через несколько лет пруд осушат и в 1897-98 году на этом месте обустроят Николаевскую площадь (ныне Ивана Франко) и построят театр Соловцова (архитектор Е. П. Брадтман, ныне Театр имени Ивана Франко)", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела эта местность более 120 лет назад. Кроме того, на заднем плане видны Софийский и Михайловский соборы.

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко – украиноязычный театр в Киеве, основанный в 1920 году.

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