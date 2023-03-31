В 1870-х годах вблизи Киево-Печерской лавры находился небольшой хутор. Уникальное фото

В 1870-х годах в столице близ Киево-Печерской лавры находился небольшой хутор. После Второй мировой войны он был разрушен и теперь здесь находится Певческое поле.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

"Фото 1870-х годов. Небольшой хутор, существовавший на месте современного Певческого поля. Исчез хутор после перепланировки местности под музей Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно посмотреть сам хутор, а также увидеть как выглядела Киево-Печерская лавра в те годы.

Киево-Печерская лавра – киевский православный монастырский комплекс. Один из самых больших христианских центров Украины, достопримечательность истории и архитектуры. Киево-Печерская лавра принадлежит государству, а религиозные организации пользуются им на правах аренды.

Напомним, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение своей более 1500-летней истории Киев постоянно менялся к лучшему и отстраивался. Красоту столицы Украины пытались показать разными способами, в частности, в 1968 году это сделали с помощью кинохроники.

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