Украинцы несут цветы в посольство Израиля в Киеве. Фото

В Киеве украинцы несут цветы к посольству Израиля. Кроме того, у здания дипломатического учреждения наши граждане оставили свечи и записки со словами поддержки.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. 7 октября боевики ХАМАС ворвались на израильскую территорию и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

Так, в Киеве к посольству Израиля, расположеному в Печерском районе города, украинцы несут цветы. Кроме того, у здания граждане зажигают свечи и оставляют открытки со словами поддержки: "Стоим вместе с Израилем", "Молимся за Израиль" и другие.

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Следует добавить, что за порядком на месте следят стражи порядка, а работники дипломатического учреждения периодически забирают цветы и заносят их в здание.

Напомним, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей. Во второй день, 8 октября, Иран заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газа "убегать немедленно".

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на членов палестинского террористического движения и такой же ливанской организации "Хезболла", поддержавшей боевиков, написало, что атаки ХАМАС на Израиль были спланированы за несколько недель до вторжения. Помогали в этом террористам спецслужбы Ирана.

9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов. В конце суток один из топ-чиновников движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что террористы открыты к переговорам с Израилем о возможном перемирии. Он утверждал, что потому, что они уже "достигли своих целей".

Как сообщал OBOZREVATEL, в кибуце Беэри неподалеку от сектора Газа нашли более 100 тел убитых израильтян. Это означает, что террористы убили каждого десятого жителя в поселении.

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