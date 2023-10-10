Недалеко от Сектора Газы нашли более 100 тел убитых израильтян: боевики убили каждого десятого жителя. Видео

В кибуце Беэри недалеко от Сектора Газы нашли более 100 тел убитых израильтян. Это означает, что террористы убили каждого десятого жителя в поселении.

Всего количество погибших возросло до не менее 900 израильтян, большинство из которых гражданские. Об этом сообщает CBS News.

Такое значительное повышение числа погибших произошло после идентификации 108 тел в кибуце Беэри, находящемся на границе с Газой. В то же время, сообщается, что количество жертв еще может увеличиться. По словам местного жителя, кибуц полностью разрушили боевики.

Также отмечается, что более 250 человек из числа погибших были израильтянами, подвергшимися нападению на музыкальном фестивале Supernova вблизи границы с Газой, когда боевики открыли огонь по толпе. В результате действий боевиков также около 2500 человек получили ранения.

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Израильские официальные лица говорят, что боевики ХАМАС захватили более 100 заложников, в том числе женщин, детей и пожилых людей, которых, вероятно, забрали в Газу в качестве пленных.

Среди погибших также по меньшей мере 11 граждан США. Неизвестное количество американцев считается пропавшими без вести.

Между тем по данным Министерства здравоохранения Газы, во время ответных ударов израильской авиации погибли по меньшей мере 687 палестинцев, в том числе 140 детей, более 3700 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что 9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце суток один из топ-чиновников движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что террористы открыты к переговорам с Израилем о возможном перемирии. Он утверждал, что это потому, что они уже "достигли своих целей".

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