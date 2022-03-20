Стало известно, будет ли проводится эвакуация населения 20 марта на Киевщине

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В Киевской области в воскресенье, 20 марта, ожидается, должны будут работать несколько коридоров эвакуации. Жителей региона вывезут в безопасное место.

Об этом сообщили в пресс-службе Гуманитарного штаба Киевщины. Там отметили, что эвакуация возможна только при сохранении режима тишины.

Ожидается, что будут работать следующие гуманитарные коридоры:

Бобрик- Бровары . Место сбора Дом культуры на улице Шевченко, 2Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров;

Тарасовка-Бровары . Место сбора на улице Девятое января, 6. Автобусы будут отправлены из Броваров;

Бородянка-Белая Церковь. Место сбора улица Центральная, 331. Автобусы будут отправлены из города Малин.

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"Эвакуация возможна только при сохранении режима тишины! Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь во время эвакуации людей и доставки помощи", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области ночь с 19 на 20 марта прошла относительно спокойно. Российские оккупанты отказались от активных действий и начал возводить защитные сооружения.

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