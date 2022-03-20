Ночь прошла относительно спокойно, оккупанты окапываются: ситуация на Киевщине 20 марта

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В Киевской области ночь с 19 на 20 марта прошла относительно спокойно. Российские оккупанты отказались от активных действий и начал возводить защитные сооружения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Сообщается, что враг пытается наладить доставку грузов.

"Ночь прошла относительно спокойно, невзирая на постоянные воздушные тревоги. Враг отказался от активных действий и активно окапывается, возводит фортификационные сооружения, пытается наладить логистику. Бои и обстрелы в Макарове, Буче, Гостомеле, Ворзеле. Захватчик ведет хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов. Перемещение врага зафиксировано в Вышгородском районе и Броварском", – говорится в сообщении.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бучанском районе Киевской области в пятницу, 18 марта, украинские подразделения ПВО сбили вражеский самолет СУ-34. Оккупанта уничтожили с помощью ПЗРК "Стингер".

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