Россия атаковала Киев "Шахедами": в столице раздались взрывы

Днём 21 июня в Киеве раздались взрывы. Войска РФ атаковали украинскую столицу ударными дронами типа "Шахед".

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Работали силы ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно

О том, что россияне решили устроить атаку на Киев прямо среди бела дня, Кличко сообщил после обеда.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — написал он в 12:35 дня.

Незадолго до этого в Военно-воздушных силах предупредили, что радары зафиксировали движение БПЛА противника в направлении Киева.

"Реактивные БПЛА на Киев с севера", – говорилось в сообщении от 12:28.

Главные истории дня

По данным мониторинговых каналов, в направлении Киева / Вышгорода летели как минимум два реактивных "Шахеда".

Один из них фиксиролся над Оболонским районом, он держал курс на Лукьяновку.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, 15 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев. В тот день в столице погибли пять человек, десятки получили ранения, среди них — дети.

В Киеве было зафиксировано множество повреждений, в частности пострадал ВДНХ, горел Успенский собор Киево-Печерской лавры, а после попытки россиян нанести второй удар по святыне пожар вспыхнул уже в "Мистецькому арсеналі".

Также Россия атаковала киностудию Довженко, уничтожив самую большую и старейшую коллекцию костюмов Украины. Повреждены жилые дома, фиксировались и другие разрушения.

А в Харькове в результате повторного российского удара погибли пять пожарных. Еще один сотрудник ГСЧС, работавший на месте первого удара и получивший тяжелые ранения в результате второй атаки, скончался через несколько дней в больнице.

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