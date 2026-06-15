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Пожар не удается потушить уже несколько часов: в Киеве в результате российской атаки поврежден Художественный арсенал. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
6,9 т.
В Киеве в результате российского удара поврежден Художественный арсенал
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Россия в ходе комбинированной атаки на Киев в ночь на 15 июня целенаправленно обстреляла здание "Художественного арсенала". В результате обстрела возник пожар, который уже несколько часов не удается потушить.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Что известно

Так, в понедельник, 15 июня, Россия целенаправленно атаковала ракетой "Шахид" здание Художественного арсенала, расположенное в Печерском районе столицы прямо напротив Киево-Печерской лавры. В результате начался пожар – , огонь охватил крышу, а взрывная волна разбросала обломки на несколько десятков метров.

В Киеве в результате российской атаки поврежден Художественный арсенал.
В Киеве в результате российской атаки поврежден «Мистецький арсенал».

В настоящее время спасатели продолжают тушить пожар –, к сожалению, огонь не удается потушить уже несколько часов. На месте задействованы все необходимые экстренные службы.

Пожар не удается потушить уже несколько часов.
Пожар не удается потушить уже несколько часов.
Пожар не удается потушить уже несколько часов.

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар – огонь уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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