Пожар не удается потушить уже несколько часов: в Киеве в результате российской атаки поврежден Художественный арсенал. Фото и видео

Россия в ходе комбинированной атаки на Киев в ночь на 15 июня целенаправленно обстреляла здание "Художественного арсенала". В результате обстрела возник пожар, который уже несколько часов не удается потушить.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Что известно

Так, в понедельник, 15 июня, Россия целенаправленно атаковала ракетой "Шахид" здание Художественного арсенала, расположенное в Печерском районе столицы прямо напротив Киево-Печерской лавры. В результате начался пожар – , огонь охватил крышу, а взрывная волна разбросала обломки на несколько десятков метров.

Главные истории дня

В настоящее время спасатели продолжают тушить пожар –, к сожалению, огонь не удается потушить уже несколько часов. На месте задействованы все необходимые экстренные службы.

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар – огонь уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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