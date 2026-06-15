В нескольких павильонах вылетели окна: от российского обстрела Киева пострадал ВДНХ. Фото и видео

На территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) есть разрушения после массированного российского обстрела Киева, который государство-агрессор осуществило в ночь на 15 июня. Уже утром в понедельник работники начали уборку и ремонты, чтобы как можно быстрее восстановить привычный режим работы.

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"Эта ночь была тяжелой для города и, к сожалению, оставила свой след и на территории ВДНХ – в нескольких павильонах повреждены окна", – сообщила пресс-служба "Экспоцентра Украины" на своей странице в Instagram.

Известно, что вражеская атака задела оранжерею ВДНХ. Там выбито 62 оконных стекла. Сотрудники показали последствия обстрела, а также момент взрыва, в сторис.

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Кроме того, окна полетели в кафе-книжном магазине Book.ua space. Коллектив заведения также поделился в соцсети кадрами уборки павильона и замены окон. Осколки, в частности, повредили книги.

В администрации ВДНХ выразили надежду на скорейшее восстановление. "Работаем, восстанавливаем, ремонтируем, убираем обломки с самого утра", – отметили там.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли пять человек, 38 горожан пострадали, среди них двое детей и беременная женщина.

– В целом под воздушную атаку противника с применением дронов, баллистических и крылатых ракет ночью в понедельник попали Киев, Днепр и Харьков.

– Агрессор задействовал 681 средство воздушного нападения: шесть ракет "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 30 крылатых Х-101/"Искандер-К" и 611 дронов. Силы обороны сбили/подавили 632 цели (50 ракет и 582 беспилотника).

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