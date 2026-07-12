"Кому оставить страну?" Ольга Мартыновская, которая оказалась в центре скандала из-за жестокого обращения с животными, отреагировала на слухи о бегстве из Украины

Украинская шеф-повар и бывшая судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская прокомментировала слухи о якобы переезде за границу после резонанса, возникшего из-за ее высказываний о жестоком обращении с животными в детстве.

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Этот вопрос знаменитость прояснила в InstaStories. На днях стало известно, что она возглавит кухню ресторана на премиальной яхте, которая будет курсировать у побережья Ибицы в Средиземном море. После этого в сети начали распространяться предположения, что кулинарка покидает Украину и переезжает работать за границу.

Однако Мартыновская заверила, что речь идет лишь о временном профессиональном сотрудничестве.

"Недавно отправляли в ад, а сейчас отправили за границу: мол, чуть меня не выгнали из страны, поехала искать работу. Где-то приняли поварихой на палубе. Но нет, никуда не уезжаю. Не дождетесь. На кого оставить страну, на неуклюжие паблики? Или на тех, кто злорадствует. Никуда не уеду, конечно, буду здесь", – заявила она.

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Напомним, несколько недель назад Мартыновская вызвала общественное возмущение после интервью Маше Ефросининой. Тогда она, смеясь, рассказала, что в детстве якобы бросала кошек через крышу и привязывала петарды к их хвостам.

Эти слова после выхода интервью вызвали волну критики из-за жестокого обращения с животными.

Впоследствии шеф-повар заявила, что ее неправильно поняли. Она пояснила, что неудачно сформулировала мысль и не описывала реальные поступки, а лишь пыталась объяснить, почему в детстве ее считали хулиганкой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что успела нажить звезда "МастерШеф" Мартыновская до скандала с жестоким обращением с кошками. Последней крупной покупкой стала квартира в центре Киева.

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