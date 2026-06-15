Россия нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры, произошел пожар: Украина требует решительной реакции международных организаций. Фото и видео

В ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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В Министерстве иностранных дел Украины осудили варварскую атаку РФ и призвали международные организации к жесткой и принципиальной реакции на действия страны-агрессора. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Что известно о циничном ударе РФ

Как отмечается, россияне наносили удары по территории Киево-Печерской лавры дважды.

"Попадание в 17-этажный жилой дом, пожарные ликвидировали возгорание. Также в результате двойного удара возникли пожары на территории Киево-Печерской Лавры", – сообщили в ГСЧС о последствиях атаки на Печерский район.

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Впоследствии спасатели добавили, что в столице продолжаются работы по ликвидации последствий атаки РФ на территории Киево-Печерской лавры.

В частности, на крыше Успенского собора площадь пожара достигла около 800 квадратных метров. Также возгорание произошло в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал", где огонь охватил примерно 1000 квадратных метров.

На местах происшествий работают подразделения ГСЧС, коммунальные службы и другие экстренные службы города. Для ликвидации последствий привлечена необходимая специализированная техника и дополнительные силы спасателей.

Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в комментарии "Суспильному" сообщил, что в результате попадания дрона существенные повреждения получили объекты в верхней части здания. После атаки из собора оперативно эвакуировали религиозные святыни и музейные ценности, а специалисты приступили к оценке масштабов разрушений.

Кроме того, на территории лавры повреждены еще несколько сооружений. По словам заместителя министра культуры Ивана Вербицкого, речь идет о незначительных повреждениях отдельных зданий комплекса.

Реакция МИД Украины

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на атаку оккупантов, подчеркнув, что Украина требует решительной реакции международных институтов на варварский удар РФ.

"Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории. Он должен быть проклят навеки. И он проиграет эту войну", – говорится в сообщении.

По словам Сибиги, святые места Киева на протяжении истории неоднократно становились мишенью для нападений.

Сейчас, по его оценке, Украина сталкивается с террористической агрессией России, которая по уровню преступлений против культурного наследия превосходит действия ИГИЛ. Ведь умышленное повреждение Киево-Печерской лавры является сознательным актом разрушения исторических святынь.

"Мы незамедлительно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство. Ожидаем решительной реакции международных институтов и столиц. Никаких расплывчатых слов, молчания или слабых шагов. Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство", – подчеркнул глава МИД.

Реакция митрополита Епифания

Митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний также прокомментировал циничный российский удар по Успенскому собору и призвал мир к решительным действиям, чтобы остановить российский террор.

"В результате российского обстрела, который происходит сейчас, ночью 15 июня, горит крыша одного из самых святых мест христианского мира – Успенского собора Печерской лавры в Киеве… Очередное российское преступление против человечности, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что нужно действовать решительно, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился?" – говорится в его сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 15 июня страна-агрессор нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки погибли четыре человека, пострадали десятки горожан, среди которых – ребенок. Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре. Аварийно-спасательные бригады по состоянию на утро работали примерно в 50 местах.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня государство-агрессор РФ в очередной раз осуществило масштабный обстрел Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове. Известно о разрушениях и пожарах. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие.

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