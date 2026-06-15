В Киеве в результате вражеской атаки погибли четыре человека, десятки получили ранения, среди них – ребенок
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В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли четыре человека, пострадали десятки горожан, среди них – ребенок.
Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре, а также повредил Успенский собор на территории Киево-Печерской лавры. О последствиях атаки рассказали начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС.
В Киеве в результате вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие
По состоянию на 05:40 утра в столице было известно о четырех погибших в результате массированной атаки врага.
Также по меньшей мере 23 человека пострадали. Среди раненых есть ребенок.
Трое пострадавших киевлян находятся в тяжелом состоянии.
Последствия атаки фиксируются практически во всех районах столицы
Разрушения и пожары в результате ударов войск РФ фиксируются практически во всех районах города. Аварийно-спасательные бригады по состоянию на 05:41 работали примерно на 50 локациях.
Оболонский район
В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей.
Также зафиксировано попадание в жилой 9-этажный дом, повреждена жилая застройка, возникло задымление подъездов.
Подольский район
В Подольском районе пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и в трехэтажном здании.
Соломенский район
В Соломенском районе повреждения получили жилые дома, в частности, произошло попадание в 9-этажное здание.
Пожарные ликвидировали возгорание и эвакуировали 15 человек, из них 2 ребенка.
Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения.
Печерский район
В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии.
Произошло попадание в 17-этажный жилой дом, пожарные ликвидировали возгорание
Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры – загорелась крыша Успенского собора.
По состоянию на 6 часов утра пожар там еще тушили.
Утром враг атаковал Киево-Печерскую лавру во второй раз.
"В результате двойного удара на территории возникли пожары", – сообщили в ГСЧС.
Днепровский район
В Днепровском районе в результате падения обломков также поврежден частный жилой дом.
Деснянский район
В Деснянском районе произошло возгорание на территории детского сада.
Кроме того, произошло попадание в 9-этажный жилой дом с последующим возгоранием. В результате падения обломков разрушены три частных жилых дома
Голосеевский район
В Голосеевском районе возникли пожары на складских объектах. Также повреждены и горели многоквартирный дом и объекты инфраструктуры.
Дарницкий район
В Дарницком районе обломки упали на открытые территории.
Также в результате падения обломков возникли пожары в частных жилых домах.
Шевченковский район
В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.
В частности, вспыхнул пожар на территории овощного рынка. Зафиксировано попадание в нежилое здание, торговые объекты, в 8-этажный жилой дом,
В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. Всеверной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.
Святошинский район
В Святошинском районе фиксируются повреждения жилой застройки.
На местах работают все необходимые службы.
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Известно о пострадавших, погибших и разрушениях.
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