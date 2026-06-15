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В Киеве в результате вражеской атаки погибли четыре человека, десятки получили ранения, среди них – ребенок

Лилия Рагуцкая
Кияни
4 минуты
4,9 т.
Россия массированно атаковала Киев
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В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли четыре человека, пострадали десятки горожан, среди них – ребенок.

Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре, а также повредил Успенский собор на территории Киево-Печерской лавры. О последствиях атаки рассказали начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС.

В Киеве в результате вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие

По состоянию на 05:40 утра в столице было известно о четырех погибших в результате массированной атаки врага.

Также по меньшей мере 23 человека пострадали. Среди раненых есть ребенок.

Трое пострадавших киевлян находятся в тяжелом состоянии.

Над Киевом утром виден дым
Над Киевом утром виден дым
Над Киевом утром виден дым
Над Киевом утром виден дым

Последствия атаки фиксируются практически во всех районах столицы

Разрушения и пожары в результате ударов войск РФ фиксируются практически во всех районах города. Аварийно-спасательные бригады по состоянию на 05:41 работали примерно на 50 локациях.

Оболонский район

В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей.

Также зафиксировано попадание в жилой 9-этажный дом, повреждена жилая застройка, возникло задымление подъездов.

Россия массированно атаковала Киев

Подольский район

В Подольском районе пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и в трехэтажном здании.

Соломенский район

В Соломенском районе повреждения получили жилые дома, в частности, произошло попадание в 9-этажное здание.

Пожарные ликвидировали возгорание и эвакуировали 15 человек, из них 2 ребенка.

Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения.

Россия массированно атаковала Киев

Печерский район

В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии.

Произошло попадание в 17-этажный жилой дом, пожарные ликвидировали возгорание

Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры – загорелась крыша Успенского собора.

Пожар в Киево-Печерской Лавре.
Пожар в Киево-Печерской Лавре.
Россия массированно атаковала Киев

По состоянию на 6 часов утра пожар там еще тушили.

Утром враг атаковал Киево-Печерскую лавру во второй раз.

"В результате двойного удара на территории возникли пожары", – сообщили в ГСЧС.

Горит крыша Художественного арсенала
Горит Успенский собор

Днепровский район

В Днепровском районе в результате падения обломков также поврежден частный жилой дом.

Деснянский район

В Деснянском районе произошло возгорание на территории детского сада.

Кроме того, произошло попадание в 9-этажный жилой дом с последующим возгоранием. В результате падения обломков разрушены три частных жилых дома

Голосеевский район

В Голосеевском районе возникли пожары на складских объектах. Также повреждены и горели многоквартирный дом и объекты инфраструктуры.

Россия массированно атаковала Киев

Дарницкий район

В Дарницком районе обломки упали на открытые территории.

Также в результате падения обломков возникли пожары в частных жилых домах.

Шевченковский район

В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.

В частности, вспыхнул пожар на территории овощного рынка. Зафиксировано попадание в нежилое здание, торговые объекты, в 8-этажный жилой дом,

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. Всеверной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.

Россия массированно атаковала Киев

Святошинский район

В Святошинском районе фиксируются повреждения жилой застройки.

На местах работают все необходимые службы.

Россия массированно атаковала Киев

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия запустила ракеты по Украине с самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Под массированный обстрел со стороны противника с применением дронов и артиллерии попали Киев, Днепр и Харьков.

Известно о пострадавших, погибших и разрушениях.

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