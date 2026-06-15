В Киеве в результате вражеской атаки погибли четыре человека, десятки получили ранения, среди них – ребенок

В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли четыре человека, пострадали десятки горожан, среди них – ребенок.

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Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре, а также повредил Успенский собор на территории Киево-Печерской лавры. О последствиях атаки рассказали начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС.

В Киеве в результате вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие

По состоянию на 05:40 утра в столице было известно о четырех погибших в результате массированной атаки врага.

Также по меньшей мере 23 человека пострадали. Среди раненых есть ребенок.

Трое пострадавших киевлян находятся в тяжелом состоянии.

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Последствия атаки фиксируются практически во всех районах столицы

Разрушения и пожары в результате ударов войск РФ фиксируются практически во всех районах города. Аварийно-спасательные бригады по состоянию на 05:41 работали примерно на 50 локациях.

Оболонский район

В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. На местах попадания обломков возникли пожары, также горели около 30 автомобилей.

Также зафиксировано попадание в жилой 9-этажный дом, повреждена жилая застройка, возникло задымление подъездов.

Подольский район

В Подольском районе пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и в трехэтажном здании.

Соломенский район

В Соломенском районе повреждения получили жилые дома, в частности, произошло попадание в 9-этажное здание.

Пожарные ликвидировали возгорание и эвакуировали 15 человек, из них 2 ребенка.

Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения.

Печерский район

В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии.

Произошло попадание в 17-этажный жилой дом, пожарные ликвидировали возгорание

Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры – загорелась крыша Успенского собора.

По состоянию на 6 часов утра пожар там еще тушили.

Утром враг атаковал Киево-Печерскую лавру во второй раз.

"В результате двойного удара на территории возникли пожары", – сообщили в ГСЧС.

Днепровский район

В Днепровском районе в результате падения обломков также поврежден частный жилой дом.

Деснянский район

В Деснянском районе произошло возгорание на территории детского сада.

Кроме того, произошло попадание в 9-этажный жилой дом с последующим возгоранием. В результате падения обломков разрушены три частных жилых дома

Голосеевский район

В Голосеевском районе возникли пожары на складских объектах. Также повреждены и горели многоквартирный дом и объекты инфраструктуры.

Дарницкий район

В Дарницком районе обломки упали на открытые территории.

Также в результате падения обломков возникли пожары в частных жилых домах.

Шевченковский район

В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.

В частности, вспыхнул пожар на территории овощного рынка. Зафиксировано попадание в нежилое здание, торговые объекты, в 8-этажный жилой дом,

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. Всеверной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.

Святошинский район

В Святошинском районе фиксируются повреждения жилой застройки.

На местах работают все необходимые службы.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия запустила ракеты по Украине с самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Под массированный обстрел со стороны противника с применением дронов и артиллерии попали Киев, Днепр и Харьков.

Известно о пострадавших, погибших и разрушениях.

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