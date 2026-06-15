Россия атаковала киностудию имени Александра Довженко в Киеве: уничтожена крупнейшая и старейшая коллекция костюмов Украины. Фото

В Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар – огонь уничтожил крупнейшую и старейшую коллекцию костюмов Украины.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная. Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру нашей страны.

Что известно

"Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины", – написала Бережная в Facebook.

По словам чиновницы, в результате террористической атаки возник пожар, обстрелом поврежден костюмный цех. К сожалению, страна-варвар уничтожила самую большую и старейшую костюмную коллекцию Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.

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В настоящее время на месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные учреждения, которые хранят украинскую идентичность, память и историю. Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа", — констатировала Бережная.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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