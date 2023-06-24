Силы ПВО ночью сбили над Киевом более 20 ракет: обломки повредили жилой дом, есть пострадавшие

В ночь на субботу, 24 июня, Силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 ракет, выпущенных российскими оккупантами. В Соломенском районе обломки ракеты повредили верхние этажи многоэтажки.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, говорится в Telegram-канале КГВА. Там отметили, что это уже восьмая атака России на украинскую столицу за июнь.

Попко уточнил, что враг в очередной раз применил свою обычную тактику – стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555.

В результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома. По предварительной информации, пострадали семь человек.

"В Соломенском районе, в результате падения обломков на 24-тиэтажное здание, возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах. Погибших на данный момент не обнаружено, пострадавших – 7 человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждены около 40 автомобилей, которые припаркованы на стоянке. Данные оперативной сводки уточняются", – уточнил Попко.

"Информация уточняется. Все службы экстренной службы работают на месте", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные российские войска в ночь на 24 июня устроили массированную атаку крылатыми ракетами на украинские города. В Киеве обломки ракеты упали на жилой дом, а в Днепре пострадал частный сектор. Взрывы ночью также было слышно в Кривом Роге и Николаеве, в Харькове есть прилеты.

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