Под российскую музыку: в Киеве блогерша, которая признавалась в симпатии к Путину, похвасталась ездой 'по спецпропуску'. Видео

Киевская блогерша Анна Краснова, имеющая уже достаточно богатую скандальную биографию, снова показала видео своих ночных гуляний по столице. Девушка сообщила, что мужчина, с которым она была в машине, имеет "спецпропуск".

Соответствующие видео она опубликовала в своих Stories в сети Instagram. Судя по ним, Краснова отдыхала с подругами в Киеве с вечера 29 сентября до 05:00 утра 30 сентября, после чего поехала кататься по Южному мосту с якобы имеющим соответствующее разрешение мужчиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Его лицо Краснова "засветила" на кадрах, однако личность спутника девушки пока неизвестна. Стоит заметить, что пара каталась по Киеву под российскую музыку. Ранее скандальная блогерша признавалась в любви к российскому диктатору Владимиру Путину.

Видео дня

Еще в январе 2022 года она публиковала в своей соцсети переписку с парнем, который хотел познакомиться. Краснова отказала и в ответ на вопрос "Кто тебе нравится" написала "Путин".

Напомним, что недавно девушка уже оправдывалась в сети за свои ночные катания. Тогда блогерша заявляла, что она сама имеет пропуск.

Позже она записала еще одно видео на русском, где заявила, что закон не нарушала и никаких документов, разрешающих проезд ночью, не имела. Но при этом девушка, повторяя обращение на украинском, заявила, что "бронелобые не поймут иначе".

А в апреле 2020 года Краснова гоняла Киевом в состоянии алкогольного опьянения и не останавливала машину по требованию полицейских. Тогда на нее был составлен административный протокол по статье 130 КУоАП (вождение в состоянии алкогольного опьянения), которая предусматривает штраф в размере 10200 гривен и лишение прав сроком на один год.

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