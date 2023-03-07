Блогерша из Одессы, сбежавшая в Россию, заявила о ''притеснении'' русскоязычных: ''украинцы уже травят украинцев''. Фото и видео

Блогерша Руслана Бронникова, которая работала визажистом в Одессе, а после начала полномасштабной войны РФ против Украины выехала вместе с мужем в Россию через Херсон, оказалась в эпицентре скандала. Девушка, являясь физическим лицом-предпринимателем, вела и продолжает вести свою страницу в Instagram на русском языке, что противоречит украинскому законодательству. За это нарушение она получила штраф в 5 тысяч гривен.

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О том, что блогерша ведет страницу на русском языке, кто-то из ее подписчиков сообщил языковому омбудсмену Тарасу Кременю. После этого ей был выписан штраф. Бронникову это не устроило и она устроила настоящую истерику на своей странице: назвала Украину нацистской страной, а человека, который сообщил о нарушении, – "крысой, написавшей донос" (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Девушка пожаловалась на то, что наших граждан якобы насильно заставляют переходить на украинский и на "травлю украинца украинцами" после этого, как эту ситуацию начали освещать другие блогеры.

По ее мнению, людей в Украине запугивают, а мужчин якобы заставляют воевать "за американские деньги".

Примечательно, что в своих постах Бронникова не раз демонстрировала откровенно пророссийскую позицию. Революцию Достоинства она называла "митингом и сменой власти", критиковала Европу, ее устраивала оккупация Россией украинского Крыма и Донбасса. При этом долгое время девушка все равно жила в Одессе, где успешно вела свой бизнес, а не в РФ.

"На политику мы с того дня решили забить болт. Просто много работали, я открыла свой бизнес. Хорошо стала зарабатывать. И не смотря на все законы и новости политики – в Одессе было прекрасно", – писала она.

Теперь же Бронникова живет в РФ и рассказывает, как там хорошо, сравнивая страну-агрессора с Украиной, где она якобы была "под прессингом власти". То, что она была не права и нарушила закон, блогерша так и не признала.

В результате она решила закрыть ФЛП в Украине, так как переходить на украинский язык в блоге она не собирается. "Жаль, мы реально хотели платить налоги Украине, так как нам жалко людей, а за наши налоги мы надеялись хоть пенсии будут платить", – выдала визажист.

Штрафы за нарушение языкового закона она назвала "схемой заработка депутатов по обдираловке обычного населения" и "нацизмом вперемешку с ворами". После этого Бронникова повторила один из главных тезисов российской пропаганды.

"Я одесситка говорящая на русском. У нас всегда был русскоязычные города на Юге. А из нас просто делают бесхребетных дураков", – написала она.

Кроме того, Бронникова призвала остановить русофобию в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В феврале в Одессе также разразился языковой скандал: посетительнице кафе отказали в обслуживании на украинском языке, когда она попросила украиноязычное меню, владелец заведения заявил ей, что кафе закрывается, и что он имеет право ее не обслуживать, если этого не хочет.

– В ситуацию вмешался уполномоченный по украинскому языку, в результате владельца кафе оштрафовали за нарушение закона о функционировании государственного языка.

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