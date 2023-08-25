'Единственное развлечение – кудахтать': скандальная блогерша Верба набросилась на Сергея Притулу и Антона Тимошенко

Ивано-Франковская блогерша-миллионница Юлия Верба набросилась на известного волонтера Сергея Притулу и комика Антона Тимошенко из-за шуток о ее публичной деятельности. В своем эфире звезды обсудили, как живет инфлюэнсерша, и упрекнули ее в отсутствии сборов на ВСУ на странице.

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В ответ Верба заявила, что выбрала позицию непубличной помощи армии, а единственное развлечение Притулы и Тимошенко – кудахтать. Соответствующие stories появились в ее блоге (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Комик и волонтер публично обсудили, как 20-летняя франковчанка беззаботно ведет свою страницу, "живет жизнь" и вспомнили комментарий звезды о том, что президент Владимир Зеленский не просил украинцев донатить на ВСУ.

Герои подкаста высмеяли инфлюэнсершу и пофантазировали, как лидер украинцев должен лично просить о донате блогершу.

"Я себе представляю вечернее обращение Владимира Зеленского, который сидит и говорит: "Уважаемые украинцы, сегодня был плодотворный день. Сегодня я встречался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, и мы совместно приняли решение обратиться к Юлии Вербе", – пошутил Сергей Притула.

Вскоре блогерша увидела фрагмент шоу, где о ней вспомнили, и похвасталась, что знаменитости наживаются на ее имени. По словам франковчанки, она регулярно донатит сотни тысяч гривен, но делает это непублично, ведь считает помощь армии обыденностью и не стремится этим хвастаться.

Примечательно, что Притула и Тимошенко упрекали, в частности, из-за отсутствия сборов, ведь активная миллионная аудитория инфлюэнсерши могла бы закрывать многие нужды ВСУ, но звезда решила акцентировать внимание на собственной персоне и личных донатах.

"Моя совесть полностью чиста. Если я не показываю, что доначу, не пишу, какая я молодец, погладьте меня по головке, это не значит, что я не помогаю... Есть просто несколько кудкудах, которым нужно покудахтать. Если это их единственное развлечение в жизни, пожалуйста, мне это хуже не делает", – сказала блогерша.

Она также подчеркнула, что упоминания ее имени только повышают статистику блога, а значит, впоследствии девушка сможет больше задонатить. Претензию по поводу отсутствия сборов она никак не прокомментировала, но заявила, что больше не будет донатить фонду Притулы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Верба попала в скандал из-за хвастовства покупкой авто Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска, цена которого может достигать 10 млн. гривен.

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