В Киеве блогерша попала в скандал из-за якобы катания на авто ночью, а затем попыталась оправдаться и оскорбила украинцев. Видео

В сети разгорается скандал из-за киевлянки, которая якобы ездила по улицам столицы во время комендантского часа и хвасталась спецпропуском. Позже она записала еще одно видео на русском, где заявила, что закон не нарушала и никаких документов, разрешающих проезд ночью, не имела. Но при этом девушка, повторяя обращение на украинском языке, заявила, что "бронелобые не поймут иначе".

Видео дня

Видеоролики на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала пользовательница под ником Ta samaya devil. В настоящее время правоохранители проводят проверку (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в социальных сетях опубликовали видео, в котором девушка едет за рулем автомобиля в ночное время, слушая песни на языке оккупанта. Ролик сопровождался надписью "хорошо, когда есть пропуск и можно ездить ночью". Кроме того, на фото, которое якобы было запечатлено тогда, было указано время: "1:39". То есть комендантский час.

После того, как в соцсетях начался скандал, девушка записала еще два видео – на русском и украинском. По ее словам, у нее нет пропуска.

"Я не нарушаю комендантский час. Если вы видите видео, которое я выставила ночью – не значит, что это было ночью. Я просто выставила его ночью", – заявила девушка.

Следует добавить, что обращение к пользователям на украинском языке сопровождалось словами: "а теперь эта же информация, но на украинском языке, потому что вы бронелобые, не поймете иначе".

Действительно ли киевлянка нарушала комендантский час и есть ли у него спецпропуск, пока неизвестно. Правоохранители проверяют эту информацию. Стоит добавить, что сейчас аккаунт девушки закрыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Репьяхова, жена и концертная директор украинского певца Виктора Павлика, столкнулась с критикой со стороны соотечественников. Она опубликовала видео, на котором они с мужем проезжают по Южному мосту в Киеве, который был открыт только для спецтранспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!