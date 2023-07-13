Парк Багряного вместо Пушкина: в Киеве дерусифицировали еще 14 объектов и запретили российские песни в публичных местах

В Киеве дерусифицировали еще 14 городских объектов, названия которых были связаны с Россией и ее сателлитами. Также в украинской столице запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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Соответствующие решения 13 июля поддержали на пленарном заседании Киевского городского совета большинством голосов, сообщается на Официальном портале Киева. Так, переименование претерпели следующие объекты столицы:

Дарницкий район:

– сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;

– улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;

– переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;

– переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;

– переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

Шевченковский район:

– парк им. О. С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;

– сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.

Деснянский район:

– переулок Ватутинский – переулок Зазимский;

– улица Маяковского – улица Тараса Коваля;

– улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

Днепровский район:

– улица Майская – улица Качина;

– улица Минина – улица Александра Лазаревского;

– улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.

Оболонский район:

– улица Совхозная – улица Дунайская.

Кроме того, в Киевском горсовете отметили необходимость защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память. В связи с этим депутаты решили ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины.

"Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – отметил депутат Киевского горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

Кроме того, мораторий распространяется также на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Киеве переименовали еще 16 улиц, переулков и проспектов, названия которых были связаны с Россией. В частности, в украинской столице исчезли площадь Толстого и проспект Гагарина;

– в Киеве парк в Святошинском районе предложили переименовать в честь Кузьмы Скрябина;

– Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует рассмотреть переименование города Запорожья. Члены комиссии считают, что нынешнее название может "не соответствовать стандартам". В то же время объяснений, почему название Запорожье не соответствует новому законодательству, специалисты не предоставили.

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