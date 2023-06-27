Городу Запорожье советуют подыскать новое название: текущее не соответствует нормам

Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье. Члены Комиссии считают, что нынешнее название может "не соответствовать стандартам".

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Об этом говорится в списке рекомендаций Национальной комиссии. Так, специалисты-филологи и историки заведений высшего образования из всех регионов составили перечень из 1400 населенных пунктов, которые рекомендуют переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Среди этих названий, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики", оказалось и Запорожье.

Комиссия порекомендовала обосновать целесообразность сохранения этого названия города или предложить новый вариант, который будет использоваться в будущем.

При этом объяснений, почему название Запорожье не соответствует новому законодательству, специалисты не предоставили.

Согласно закону, если за шесть месяцев местные власти не докажут целесообразность названия областного центра или не предложат свое название, Верховная Рада имеет право изменить название города по решению комиссии.

Стоит отметить, что до 1921 г. город Запорожье назывался Александровск по названию Александровской крепости, заложенной в 1770 году. Однозначного мнения, в честь которого была названа крепость нет, но в некоторых источниках называются имена государственного деятеля Российской империи, генерал-фельдмаршала Александра Голицына, а также одного из доверенных сановников Екатерины II, князя Александра Вяземского.

15 марта 1921 г. Запорожский губернский исполнительный комитет издал приказ о переименовании города Александровска в Запорожье, что означало, что он "расположен за порогами" Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переименовании России в Московию набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. По закону ее должен рассмотреть глава государства и вынести решение.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица поддержал переименование России в Московию. Дипломат выступил за принятие соответствующего закона.

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