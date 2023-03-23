Отныне без площади Толстого и бульвара Перова: Киевсовет дерусифицировал еще 16 топонимов

В Киеве продолжается дерусификация столичных топонимов. 23 марта депутаты Киевсовета переименовали еще 16 улиц, переулков и проспектов, названия которых были связаны с Россией.

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В частности, в Киеве отныне не будет площади Толстого и проспекта Гагарина. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", – отметил он.

Так, с сегодняшнего дня переименованы:

– Улица Льва Толстого на улицу Гетмана Павла Скоропадского.

– Площадь Льва Толстого на площадь Украинских Героев.

– Улица Семьи Хохловых – на улицу Гарета Джонса (британский журналист, первым разоблачивший в западной печати преступление Голодомора).

– Проспект Гагарина на проспект Леонида Каденюка (первый космонавт независимой Украины).

– Улица космонавта Волкова на улицу Поповича (первый украинец в Космосе).

– Улица Марины Цветаевой на улицу Александры Экстер (художница, представительница европейского кубизма и футуризма, одна из основательниц стиля "ар-деко").

– Улица Пятигорская на улицу Альпийская.

– Бульвар Перова на проспект Воскресенский.

– Проспект "Освободителей" на проспект Георгия Нарбута (выдающийся украинский художник-график, иллюстратор, автор первых украинских государственных банкнот и почтовых марок).

– Улица Москвина на улицу Ивана Фирцака (украинский борец, силач, артист цирка "Иван Сила").

– Улица Суздальская на улицу Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, совершивший акт самосожжения против русификации Украины).

– Улица Тагильская на улицу Оксаны Мешко (биолог, участница оппозиционного движения в Украине в послевоенный период, глава Украинской Хельсинской группы).

– Улица Столетова на улицу Уласа Самчука (украинский писатель и публицист).

– Улица Маршальская на улицу Галины Севрук (выдающаяся художница и керамистка).

– Улица Добролюбова на улицу Владимира Короткевича (киевлянин, выдающийся беларуский писатель, патриот Беларуси).

По словам городского головы Киева, за время полномасштабной войны с РФ переименовано уже 288 городских объектов, названия которых были связаны с государством-агрессором.

Напомним, ранее в Киеве парк в Святошинском районе предложили переименовать в честь Кузьмы Скрябина.

А улица Николая Лескова в Печерском районе столицы может получить имя грузинского актера, певца и великого друга Украины Вахтанга Кикабидзе: соответствующая петиция набрала необходимое для рассмотрения в Киевсовете количество голосов.