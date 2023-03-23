Отныне без площади Толстого и бульвара Перова: Киевсовет дерусифицировал еще 16 топонимов
В Киеве продолжается дерусификация столичных топонимов. 23 марта депутаты Киевсовета переименовали еще 16 улиц, переулков и проспектов, названия которых были связаны с Россией.
В частности, в Киеве отныне не будет площади Толстого и проспекта Гагарина. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", – отметил он.
Так, с сегодняшнего дня переименованы:
– Улица Льва Толстого на улицу Гетмана Павла Скоропадского.
– Площадь Льва Толстого на площадь Украинских Героев.
– Улица Семьи Хохловых – на улицу Гарета Джонса (британский журналист, первым разоблачивший в западной печати преступление Голодомора).
– Проспект Гагарина на проспект Леонида Каденюка (первый космонавт независимой Украины).
– Улица космонавта Волкова на улицу Поповича (первый украинец в Космосе).
– Улица Марины Цветаевой на улицу Александры Экстер (художница, представительница европейского кубизма и футуризма, одна из основательниц стиля "ар-деко").
– Улица Пятигорская на улицу Альпийская.
– Бульвар Перова на проспект Воскресенский.
– Проспект "Освободителей" на проспект Георгия Нарбута (выдающийся украинский художник-график, иллюстратор, автор первых украинских государственных банкнот и почтовых марок).
– Улица Москвина на улицу Ивана Фирцака (украинский борец, силач, артист цирка "Иван Сила").
– Улица Суздальская на улицу Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, совершивший акт самосожжения против русификации Украины).
– Улица Тагильская на улицу Оксаны Мешко (биолог, участница оппозиционного движения в Украине в послевоенный период, глава Украинской Хельсинской группы).
– Улица Столетова на улицу Уласа Самчука (украинский писатель и публицист).
– Улица Маршальская на улицу Галины Севрук (выдающаяся художница и керамистка).
– Улица Добролюбова на улицу Владимира Короткевича (киевлянин, выдающийся беларуский писатель, патриот Беларуси).
По словам городского головы Киева, за время полномасштабной войны с РФ переименовано уже 288 городских объектов, названия которых были связаны с государством-агрессором.
Напомним, ранее в Киеве парк в Святошинском районе предложили переименовать в честь Кузьмы Скрябина.
А улица Николая Лескова в Печерском районе столицы может получить имя грузинского актера, певца и великого друга Украины Вахтанга Кикабидзе: соответствующая петиция набрала необходимое для рассмотрения в Киевсовете количество голосов.
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