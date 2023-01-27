Облачно и до -7°С ночью: подробный прогноз погоды по Киевщине на 28 января

В Киеве и Киевской области в субботу, 28 января, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до -7°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 28 января. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области ночью 2-7°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем -5°С... -3°С; Мироновка -5°С…-3°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин 0°С…+2°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь 0°С…+2°С.

Добавим, на этой неделе в Украине ожидается ухудшение погоды. Начиная с пятницы, 27 января в страну придут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица и порывистый ветер.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!