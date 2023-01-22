Новая неделя принесет снегопады и метели: народные синоптики рассказали, когда ждать ухудшения погоды

На следующей неделе в Украине ожидается ухудшение погоды. Начиная с пятницы, 27 января в страну придут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололед и порывистый ветер.

Видео дня

Такой прогноз озвучил народный синоптик Станислав Щедрин. "С 27 января в Украину начнут поступать ряд активных циклонов с юга и запада", – сообщил он.

По словам синоптика, по всей стране ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, порывистый ветер. На юге предвидится дождь с переходом в мокрый снег.

На дорогах возможны сугробы и гололедица.

Такая погода продержится до 3 февраля, прогнозирует Щедрин.

Другой народный синоптик, Владимир Деркач, рассказал Gazeta.ua, что во второй половине января ожидаются перепады температуры, однако сильных морозов не предвидится.

По его данным, к концу месяца в Украине усилятся осадки, которые выпадут в разных областях с интервалом в 1-2 дня.

В первые дни февраля снега почти не будет. Однако ближе к его середине придет настоящая зима. Затем температура воздуха будет постепенно подниматься, пройдут незначительные осадки.

"Ночью температура воздуха будет с незначительным минусом, а днем около нуля. В конце февраля температура останется такой же. Только до четырех дней ожидается похолодание", – прогнозирует Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали мягкий февраль. Погода в конце зимы будет примерно такой же, как в декабре 2022 года, полагают метеорологи.