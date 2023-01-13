"Зима покажет характер": синоптик рассказал, какой погоды ждать в Украине в феврале

В феврале-2023 погода в Украине тоже будет переменчивой, с морозными и относительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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Такой прогноз на последний месяц зимы озвучил народный синоптик Владимир Деркач, передает "Полісся". Вторая декада, считает он, ознаменуется медленным и постепенным потеплением.

"В начале последнего месяца зимы – слабые осадки. Ближе к середине первой декады они перерастут в интенсивные. В этот период зима покажет свой характер – два-три дня будут достаточно холодными", – заявил синоптик.

К концу первой десятидневки февраля, по его словам, осадки уйдут и немного потеплеет.

Приблизительно в средине месяца осадков будет совсем немного, ночью возможен небольшой минус, а днем – около нуля градусов.

В третьей декаде, по прогнозу Деркача, небольшие морозы ночью все еще будут наблюдаться, днем все также будет плюсовая температура.

"Хотя середина этой десятидневки в течение 2-4 дней еще напомнит о зиме. Но днем уже будет чувствоваться дыхание весны", – написал народный синоптик.

Как писал OBOZREVATEL:

– Другой народный синоптик – Станислав Щедрин – считает, что в Украине 17-21 января будет значительное потепление. Он предположил, что в эти дни воздух может прогреться до +10+12, а кое-где и до +15 градусов.

– Синоптик Наталья Диденко заявила, что так называемая европейская зима придет в нашу страну на Старый Новый год, 13 и 14 января. Потепление принесет повышенную влажность и туман. Однако 23-24 числа на улице снова похолодает.

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