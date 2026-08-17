Обгоревшие учебники и бестселлеры: как выглядит книжный рынок на Почайне в Киеве после атаки РФ. Фото

В ночь на 16 августа страна-террорист Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате попадания российских ракет возник пожар на известном книжном рынке возле станции метро "Почайна".

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Фотографии последствий опубликовали СМИ. Враг продолжает атаковать исключительно гражданские объекты города.

Что известно

Так, в ночь с 15 на 16 августа РФ нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Оболонском районе в результате попадания российских ракет возник пожар на известном книжном рынке возле станции столичного метрополитена "Почайна".

Главные истории дня

До самого вечера воскресенья спасатели занимались ликвидацией последствий вражеского удара, потушив возгорание. В результате обстрела несколько рядов торговых павильонов с книгами сгорели дотла – в частности, это были учебники. Большая часть печатной продукции была повреждена огнем.

В настоящее время на месте работают коммунальные службы и находятся владельцы поврежденного товара.

Что предшествовало

В ночь на воскресенье, 16 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную атаку на Киев. Враг запустил по украинской столице баллистические ракеты, раздалась серия взрывов. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 августа Россия нанесла очередной авиаудар по Украине. Для нанесения удара оккупанты задействовали ракеты и 106 беспилотников различных типов.

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