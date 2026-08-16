Россия ударила по Киеву баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавший

В ночь на воскресенье, 16 августа, страна-агрессор Россия совершила очередную атаку на Киев. Враг запустил по украинской столице баллистические ракеты, раздалась серия взрывов. Известно как минимум об одном пострадавшем.

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О ракетных ударах по городу сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным мониторинговых каналов, ракеты по Киеву летели из Брянской области РФ.

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!" – писал мэр столицы Виталий Кличко.

Последствия обстрела

В КГВА сообщили, что в Оболонском районе произошловозгорание в нежилом помещении.

"В Оболонском районе в результате атаки врага произошло падение обломков и возгорание в нежилых помещениях по двум адресам. Возле одного из помещений горят несколько автомобилей", – уточнил мэр.

Кличко написал, что вследствие атаки также горит нежилое помещение в Голосеевском районе.

По состоянию на 03:35 известно об одном пострадавшем из-за атаки на Киев, сообщили в КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 11 августа, Россия совершила очередную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами и "Цирконами". Известно как минимум об одном пострадавшем.

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