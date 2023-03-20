Начальник Киевской ГВА подписал приказ о сокращении комендантского часа в столице: что известно

Приказ об сокращении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года подписал глава КМВА. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Находиться на улице в ночной период можно только при наличии спецпропуска.

"Начальник КМВА подписал приказ об изменении комендантского часа в городе Киеве с 26 марта 2023 года. Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно", – говорится в сообщении.

Как отметил глава Киевской МВА Сергей Попко, для улучшения жизни жителей Киева и дальше будут приниматься все возможные меры и анонсировал новые изминения.

"Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим, последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице. Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Настолько, насколько сейчас позволяет война и ситуация с безопасностью", – уточнил Попко.

Напомним, петиция по уменьшению действия комендантского часа в Киеве набрала необходимое количество голосов. В электронном документе было предложено установить ограничения на передвижение с 0:00 до 5:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 0:00 26 марта сократят время действия комендантского часа. В связи с чем городской наземный общественный транспорт и метро будут работать дольше.

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