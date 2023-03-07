В Киеве рассмотрят петицию относительно уменьшения продолжительности комендантского часа

В Киевсовете рассмотрят петицию об уменьшении действия комендантского часа. В электронном документе было предложено установить ограничения на передвижение с 0:00 до 5:00.

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Соответствующий документ был зарегистрирован на сайте Киевского городского совета. Обращение набрало необходимые 6 тыс. голосов менее чем за 60 суток.

"Уменьшить комендантский час с 0:00 по 5:00, поскольку большинство наемных работников не имеют возможности вовремя попасть домой. Или увеличить движение общественного транспорта", – написал автор петиции.

Стоит добавить, что ранее сообщалось, что в столице Украины пока не рассматривают возможность сокращения или увеличения времени действия комендантского часа. Если соответствующее решение и будет приниматься, то согласно рекомендациям военных и Совета обороны Киева.

Напомним, Киевский городской совет рассмотрит вопрос о полном запрете продажи пиротехники в столице. В случае нарушения продавцов хотят штрафовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили переименовать парк генерала Потапова, расположенный в Святошинском районе Киева. Локацию хотят назвать в честь певца и композитора Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

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