Кличко объяснил, как будет работать общественный транспорт после сокращения комендантского часа в Киеве

В Киеве с 0:00 26 марта сократят время действия комендантского часа. В связи с чем городской наземный общественный транспорт и метро будут работать дольше.

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Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает жить в условиях военного времени.

"Сокращение комендантского часа в столице планируется с нуля часов 26 марта. Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа – то есть будут работать на час дольше", – рассказал Кличко.

Мэр столицы добавил, что также продлят свою работу магазины, торговые центры и рестораны города. С учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

"В Киевской области комендантский час тоже сократят. Продлится он как в столице – с нуля часов до 5 часов утра в сутки. Большинство областных центров Украины тоже сократили время действия комендантского часа", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция по уменьшению действия комендантского часа в Киеве набрала необходимое количество голосов. В электронном документе было предложено установить ограничения на передвижение с 0:00 до 5:00.

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