На КИевщине увеличат время работы пригородных и междугородных автобусных маршрутов: известны подробности

В Киевской области, начиная с 26 марта, большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов будут работать дольше. Соответствующее решение было принято в связи с сокращением продолжительности комендантского часа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Регион продолжает жить в условиях военного времени.

"С 26 марта большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов Киевщины будут работать дольше. Так, пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 – вечером. Такое решение обусловлено планами уменьшить время комендантского часа", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве с 0:00 26 марта сократят время действия комендантского часа. В связи с чем городской наземный общественный транспорт и метро будут работать дольше. Перед этим петиция по уменьшению действия комендантского часа в Киеве набрала необходимое количество голосов. В электронном документе было предложено установить ограничения на передвижение с 0:00 до 5:00.

Кроме того, в столице с понедельника, 27 марта, продлят время продажи алкоголя. Приобрести крепкие напитки позволят с 11:00 до 21:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице с 1 февраля начали действовать новые пропуски на автомобиле для передвижения в городе во время комендантского часа.

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