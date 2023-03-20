В Киеве с 27 марта продлят время продажи алкоголя: известны подробности

В Киеве с понедельника, 27 марта, продлят время продажи алкоголя. Приобрести крепкие напитки позволят 11:00 до 21:00.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

"В Киеве с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях позволят продавать с 11:00 до 21:00", – говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА подчеркнули, что соответствующее решение поможет столичному бизнесу. А также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции.

Напомним, петиция по уменьшению действия комендантского часа в Киеве набрала необходимое количество голосов. В электронном документе было предложено установить ограничения на передвижение с 0:00 до 5:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 0:00 26 марта сократят время действия комендантского часа. В связи с чем городской наземный общественный транспорт и метро будут работать дольше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!