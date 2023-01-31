В Киеве вводят новые пропуска для передвижения во время комендантского часа: известны подробности

В столице с 1 февраля вводятся новые пропуска на автомобили для передвижения в городе во время комендантского часа. Старые документы можно заменить до 15 февраля.

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Об этом заявил комендант города Киева генерал-майор Виктор Плахтий, передает пресс- служба КГВА. В городе продолжают действовать ограничения на передвижение с 23:00 до 5:00.

"Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти. Жителям и гостям Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа", – говорится в сообщении.

Заменить старые документы на новые можно с 1 по 15 февраля в комендатуре столицы. Добавим, это уже не первый раз, когда в столице меняют пропуска. Так, через частые подделки документов старого образца был введен новый спецпропуск 1 сентября 2022 года. Столица продолжает жить в условиях военного положения.

Напомним, в Киеве предложили уменьшить комендантский час и установить его с 0:00 до 5:00. Если это невозможно, необходимо увеличить количество общественного транспорта, работающего вечером, чтобы люди могли нормально добраться домой после работы. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Украины пока не рассматривается возможность сокращения или увеличения времени действия комендантского часа. Соответствующее решение, если и будет приниматься, то с рекомендациями военных и Советом обороны города Киева.

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