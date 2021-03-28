На Киевщине мощный пожар охватил частный дом. Фото и видео

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Жизнь столицы
3 минуты
4,4 т.
В Коцюбинском разгорелся пожар в частном секторе

В воскресенье, 28 марта, мощный пожар охватил частный сектор в поселке Коцюбинское Киевской области. Сейчас сгорело уже два жилых дома.

Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, на месте работали киевские и областные спасатели. Кроме того, в Facebook-сообществе "Общество Коцюбинского" жители публикуют фото и видео с места ЧП (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В частности, главный редактор Движения "Честно" Ирина Федорив сообщила на этой странице детали инцидента.

Мощный пожар охватил частный сектор в поселке Коцюбинское
На Киевщине мощный пожар охватил частный дом. Фото и видео
Пожар начался в доме 3а и перекинулся на дом 3

"Горит частный сектор возле парка (красный высотный дом по ул. Парижской коммуны). Люди, которые живут рядом слышат, как трескается шифер и звуки, похожие на взрыв. Пожарные поехали", – написала она.

На Киевщине мощный пожар охватил частный дом. Фото и видео
На Киевщине мощный пожар охватил частный дом. Фото и видео
На Киевщине мощный пожар охватил частный дом. Фото и видео

Как узнал OBOZREVATEL в ДСНС в Киевской области, погибших и пострадавших предварительно нет.

Погибших и пострадавших предварительно нет
На Киевщине мощный пожар охватил частный дом. Фото и видео
На Киевщине мощный пожар охватил частный дом. Фото и видео
На Киевщине мощный пожар охватил частный дом. Фото и видео

Напомним, 26 марта на Киевщине произошел сильный пожар возле международного аэропорта "Борисполь". Огромные столбы черного дыма были видны за несколько километров от места чрезвычайного происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 марта в Голосеевском районе Киева произошел пожар в историческом здании на улице Саксаганского, 38. Возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана.

  • 21 марта произошел серьезный пожар в частном секторе на Осокорках в Киеве. Крыша здания горела по всей площади, пожар был виден из других районов города.

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