На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео

У неділю, 28 березня, потужна пожежа охопила приватний сектор у селищі Коцюбинське Київської області. Наразі згоріло вже два житлових будинки.

Як повідомляє в Facebook dtp.kiev.ua, на місці працювали київські та обласні рятувальники. Крім того, у Facebook-спільноті "Громада Коцюбинського" жителі публікують фото та відео з місця НП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Зокрема, головна редакторка Руху "Чесно" Ірина Федорів повідомила на цій сторінці деталі інциденту.

"Горить приватний сектор біля Паркому (червоний висотний будинок по вул. Паризької комуни). Люди, які живуть поруч чують, як тріскає шифер і звуки, схожі на вибух. Пожежники поїхали", – написала вона.

Як дізнався OBOZREVATEL у ДСНС у Київській області, загиблих та постраждалих попередньо немає.

Нагадаємо, 26 березня на Київщині сталася сильна пожежа біля міжнародного аеропорту "Бориспіль". Величезні стовпи чорного диму було видно за кілька кілометрів від місця надзвичайної пригоди.

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