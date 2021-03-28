На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Життя столиці
3 хвилини
4,4 т.
У Коцюбинському розгорілася пожежа в приватному секторі

У неділю, 28 березня, потужна пожежа охопила приватний сектор у селищі Коцюбинське Київської області. Наразі згоріло вже два житлових будинки.

Як повідомляє в Facebook dtp.kiev.ua, на місці працювали київські та обласні рятувальники. Крім того, у Facebook-спільноті "Громада Коцюбинського" жителі публікують фото та відео з місця НП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Зокрема, головна редакторка Руху "Чесно" Ірина Федорів повідомила на цій сторінці деталі інциденту.

Потужна пожежа охопила приватний сектор у селищі Коцюбинське
На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео
Пожежа почалася в будинку 3а і перекинулася на будинок 3

"Горить приватний сектор біля Паркому (червоний висотний будинок по вул. Паризької комуни). Люди, які живуть поруч чують, як тріскає шифер і звуки, схожі на вибух. Пожежники поїхали", – написала вона.

На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео
На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео
На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео

Як дізнався OBOZREVATEL у ДСНС у Київській області, загиблих та постраждалих попередньо немає.

Загиблих і постраждалих попередньо немає
На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео
На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео
На Київщині потужна пожежа охопила приватний будинок. Фото та відео

Нагадаємо, 26 березня на Київщині сталася сильна пожежа біля міжнародного аеропорту "Бориспіль". Величезні стовпи чорного диму було видно за кілька кілометрів від місця надзвичайної пригоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 24 березня в Голосіївському районі Києва сталася пожежа в історичному будинку на вулиці Саксаганського, 38. Загоряння виникло на даху 2-поверхової будівлі ресторану.

  • 21 березня сталася серйозна пожежа у приватному секторі на Осокорках у Києві. Дах будівлі палав по всій площі, пожежу було видно з інших районів міста.

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