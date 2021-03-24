У центрі Києва сталася пожежа в історичній будівлі. Фото, відео

У Голосіївському районі Києва у середу, 24 березня, сталася пожежа в будинку, який розташований на вулиці Саксаганського, 38.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС столиці, загоряння виникло на даху 2-поверхової будівлі ресторану. Пожежі надали підвищений рівень небезпеки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Існує загроза поширення полум'я на другий поверх будівлі. Під час гасіння було евакуйовано 10 осіб із приміщення. Ліквідація пожежі триває на площі близько 200 кв. м. На місці задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 людини особового складу", – повідомили в пресслужбі.

Як повідомив телеграм-канал "Киев.Трафик", у зв'язку з ліквідацією пожежі перекрито рух вулицею Саксаганського (на ділянці між вул. Антоновича та вул. Володимирською).

Як повідомили в ДСНС, пожежу ліквідували, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Рух транспорту на вулиці відновлено.

Нагадаємо, 4 березня 2015 року в цій будівлі вже була пожежа. Тоді під час гасіння загинуло двоє пожежників.

Будинок було споруджено в ХІХ столітті. У 1871 році його розширили одноповерховою дерев'яною прибудовою, наступного року – добудовою вхідного тамбура зі сходами на правому фланзі вуличного фасаду. 1881-го з лівого боку дому прибудовано другий тамбур із входом на перший поверх.

Наприкінці 1990-х років обидві споруди було капітально відремонтовано. При цьому флігель істотно реконструйовано зі збереженням лицевої фасадної стіни і надбудовою п'ятого і мансардного (в центрі) поверхів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в приватному секторі на Осокорках у Києві 21 березня сталася серйозна пожежа.