Біля аеропорту 'Бориспіль' сталася сильна пожежа

У п'ятницю, 26 березня, на Київщині сталася сильна пожежа біля міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляють інформовані джерела OBOZREVATEL.

За повідомленням джерела, пожежа почалася вранці, 26 березня, в Бориспільському районі, недалеко від аеропорту. Величезні стовпи чорного диму було видно за кілька кілометрів від місця надзвичайної пригоди.

Попередньо горіла трава. Інформації про постраждалих немає.

Новина доповнюється ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, в середу, 24 березня, сталася пожежа в будинку, розташованому на вулиці Саксаганського, 38. Через сильну пожежу навіть перекривали рух на одній із ділянок вулиці. На щастя, обійшлося без потерпілих.