Когда в Киев придет потепление: синоптики назвали дату и дали детальный прогноз

В ближайшие пять дней, с 26 по 30 января, в Киеве ожидается облачна погода. Температура воздуха в среднем будет 0… +1.

Об этом сообщил портал Sinoptik. До конца недели синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем.

Так, в среду, 26 января, на протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Мелкий снег будет идти до обеда, а потом прекратится. Температура воздуха -5… -2.

В четверг, 27 января, солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. В течение суток ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха -7… +1.

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В пятницу, 28 января, на протяжении всего дня в столице будет облачно. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха 0… +1.

И на выходных, 29-30 января, погода в Киеве будет облачной и снежной. Температура воздуха в субботу -3… 0, а в воскресенье -5… +1.

Напомним, погода в Украине в среду 26 января будет морозной и снежной почти на всей территории страны. Морозы до -13 градусов ударят ближе к ночи на востоке, а на западе днем термометры будут показывать до +2.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что прогнозируемая весна 2022 года в Киеве будет в основном прохладной и солнечной. Сильных осадков, по оценке специалистов, не ожидается.