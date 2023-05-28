Кличко: в Киеве не будут повышать цену на проезд в транспорте, пока идет война

Власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, пока в стране продолжается полномасштабная война. На данный момент себестоимость услуги в несколько раз дороже.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью телеканалу "Киев". "В ближайшее время, пока продолжается широкомасштабная война в Украине, цена на проезд в общественном транспорте столицы повышаться не будет. Да, транспорт у нас дотационный. Потому что себестоимость проезда в несколько раз выше нынешней стоимости", – сказал он.

По словам Кличко, город выделяет крупные суммы на поддержку работы транспортных предприятий, поскольку средства требуются и на ремонт транспорта, и на закупку нового подвижного состава.

В то же время в мэрии понимают, какая сегодня сложная ситуация в стране, поэтому приняли решение пока не поднимать цены, отметил городской голова Киева.

"К тому же мы, как можем, помогаем городам, более пострадавшим от российских атак и потерявших большую часть городского транспорта. Мы предоставили транспорт, например, Днепру, Херсону. Да, нам самим нужны эти автобусы. Но надо помогать всем и поддерживать", – отметил Кличко.

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