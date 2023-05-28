Над Киевом украинские силы ПВО за ночь сбили более 40 вражеских беспилотников – КГВА

Ночью 28 мая российская террористическая армия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более 40 беспилотников.

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В результате падения обломков во многих районах столицы зафиксированы повреждения. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация

По предварительным данным, обстрел в ночь на 28 мая стал самой массированной с начала полномасштабного вторжения атакой дронами на столицу. Россияне наносили удары в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась в столице более 5 часов.

По предварительным данным, в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 БПЛА. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском из-за сбития дронов обломки попали в 7-этажное нежилое здание. В это районе один человек погиб, еще один – госпитализирован. Также возникло возгорание крыши одного из ТРЦ и пожар на открытой территории.

Кроме того, было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции. Разрушения зафиксированы на площади 1000 кв. м, из-за чего один человек пострадал.

В Печерском районе загорелась крыша дома. В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и поврежденные двери. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 28 мая РФ устроила атаку дронами на Украину. В регионах работала ПВО.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как уничтожали вражеские Shahed ночью в небе над Киевом.

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