'Киев непоколебим!' Зеленская показала мотивирующее видео ко Дню столицы

Первая леди Украины Елена Зеленская трогательно поздравила столицу с ее днем, который отмечается 28 мая. Она подчеркнула, что Киев, который, как и вся страна, уже второй год подвергается вражеским обстрелам, остается непоколебимым.

Видео дня

По легенде город основал князь Кий в 482-м, следовательно, сегодня он празднует 1541 День рождения. По этому случаю супруга президента опубликовала мотивирующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах волонтеры раздают людям на улицах столицы большие охапки "цветов" из воздушных шаров. К букетам прикреплена открытка со словами: "Скажи честно, как ты?" Их получили полицейские, железнодорожники, прохожие мужчины и женщины, маленький мальчик и не только.

"Киев, ты как?" На этот вопрос ответ дают люди, уже второй год полномасштабной войны отстаивающие свой город", – отметила Зеленская.

Она подчеркнула, что эти люди каждое утро, как и в День Киева 28 мая, не спав ночь после вражеских обстрелов, выходят на работу.

В частности, по ее словам, жители столицы продолжают убирать улицы, готовить кофе, кто-то несется в офисы, а другие улыбаются за кассами, а еще лечат и патрулируют, перевозят и волонтерят, спасают других.

"Сегодня же, несмотря ни на что, – еще и празднуют. Люди, которые каждую ночь не спят, охраняя спокойствие своей столицы. Люди, закаленные, как металл, и благодаря которым Киев непреклонен", – заявила первая леди.

Она поздравила с Днем города Киев, а также всех людей, с которыми сердце украинской столицы бьется в несокрушимом ритме.

Как сообщал OBOZREVATEL, примечательно, что впервые День Киева официально был отмечен в 1982 году. В сети показали архивные фото того, как проходил этот праздник в столице Украины.

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