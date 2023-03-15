Год назад страна-террорист РФ обстреляла многоэтажку на Оболони в Киеве: как выглядит здание сейчас. Фото

Год назад, 14 марта, рано утром страна-террорист РФ в очередной раз нанесла ракетный удар по Киеву, в результате чего было попадание в многоэтажку на улице Богатырской, 20. В наши дни, благодаря работе строителей и поддержке городских властей, дом полностью восстановили.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL. Во время ремонтных работ строители обнаружили обломки ракеты.

Так, 14 марта, около 5:00, российская ракета попала в жилой дом по улице Богатырской, 20. В результате обстрела произошло частичное разрушение с 1 по 3 этажа в одном из подъездов здания, а также возник пожар. Из 144 квартир было повреждено 100.

Были полностью разрушены две стеновые панели лестничных клеток, лифтовая шахта, частично разрушены лестницы и лестничные площадки, перегородки, выбиты окна.

Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, эвакуировали из дома 63 человека и потушили огонь. Экспертная комиссия, которая обследовала здание, признала, что его можно восстановить, после чего строители максимально быстро, как это было возможно, отремонтировали многоэтажку.

Как сообщал OBOZREVATEL, с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины начались обстрелы мирных городов, в частности Киева. 1 марта враг нанес ракетный удар по телебашне у станции метро "Дорогожичи", в результате чего 5 человек сгорели заживо.

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